Знаменитая украинская теннисистка обыграла сеянную россиянку, отыгравшись с 0:4, на Roland Garros. Видео

Украинская теннисистка Даяна Ястремская в зрелищном стиле вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции – Roland Garros. 25-летняя одесситка добилась этого права благодаря сенсационной победе над 11-й сеянной россиянкой Дианой Шнайдер в двух партиях – 7:5, 7:5.

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Соперницы провели на корте ровно 110 минут. Поединок начался для нашей соотечественницы настоящим провалом – она проиграла четыре стартовые гейма подряд, однако тут же ответила рывком 5:0 и вышла вперед, а затем завершила партию в 12-м гейме.

Во втором сете Ястремская повела 2:0, но позволила сопернице вернуться в игру. В итоге украинка выиграла с тем же счетом и закрыла матча.

На счету нашей соотечественницы четыре подачи навылет, шесть реализованных брейкпоинтов из 13 и 42 выигранных активных розыгрыша. В свой пассив Даяна записала девять двойных и 39 невынужденных ошибок.

Теперь в 1/16 финала турнира в Париже одесситка сразится с еще одной представительницей России – 18-й ракеткой мира Людмилой Самсоновой.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские теннисистки установили исторический рекорд на Roland Garros, сотворив несколько сенсаций.

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