Случилось впервые в истории! Украина установила рекорд на Roland Garros

Украинский женский теннис добился исторического достижения на Roland Garros – впервые сразу четыре представительницы страны пробились во второй круг турнира. Ранее максимальным результатом было три украинки, и то лишь в отдельные годы.

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В основной сетке Открытого чемпионата Франции стартовали шесть украинок. Победы на старте одержали Элина Свитолина (посеянная под 13-м номером), Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Юлия Стародубцева. Все они уверенно переиграли своих соперниц в первом раунде.

Не смогли преодолеть стартовую стадию Марта Костюк и Анастасия Соболева. Костюк неожиданно проиграла чешке Саре Бейлек, а Соболева уступила россиянке Диане Шнайдер, пишет БТУ.

Четыре украинские теннисистки во втором раунде Roland Garros – это новый рекорд для Украины. Прежний максимум – три представительницы во втором круге – фиксировался в 2006, 2007, 2009, 2018, 2019, 2021 и 2024 годах.

Во втором раунде украинок ждут следующие соперницы: – Элина Свитолина сыграет с Анной Бондар из Венгрии, – Даяна Ястремская – с Дианой Шнайдер, – Ангелина Калинина – с победительницей матча Лои Буассон – Элизе Мертенс, – Юлия Стародубцева – с Анастасией Потаповой.

Матчи второго круга стартуют 28 мая.

Как сообщал OBOZ.UA, украинская теннисистка Анастасия Соболева впервые в карьере вышла в основную сетку турнира серии Большого шлема. 21-летняя уроженка Днепра добилась этого права благодаря победе в квалификации Открытого чемпионата Франции Roland Garros-2025.

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