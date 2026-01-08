Знаменитая украинская теннисистка обыграла 3-ю ракетку мира на супертурнире в Австралии

Украинская теннисистка Марта Костюк стала автором громкой сенсации на престижном турнире в австралийском Брисбене с призовым фондом 1,7 миллиона долларов. Наша соотечественница вышла в четвертьфинал соревнований, обыграв третью ракетку мира Аманду Анисимову из США, – 6:4, 6:3.

Для триумфа киевлянке хватило 91 минуты и двух партий. За это время Марта шесть раза подала навылет, реализовала четыре из девяти брейкпоинтов и четыре раза допустила двойную ошибку при подаче.

Благодаря успеху в Австралии Костюк вышла вперед в личных встречах с Анисимовой. Теперь в активе украинской теннисистки две победы при одном поражении.

За путевку в полуфинал турнира наша соотечественница поспорит с сильнейшей в паре Линда Носкова – Мирра Андреева. Интересно, что ни с чешкой, ни с россиянкой, которая выступает в так называемом нейтральном статусе, Марта еще не встречалась.

Для Костюк старт в Брисбене является частью подготовки к первому в сезоне турниру серии Большого шлема Australian Open-2026.

Как сообщал OBOZ.UA, лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина начала 2026-й год с разгромной победы на уроженкой Москвы.

