"Союз московских подонков с КНДР": Зеленский о новых ударах врага, защите жизней украинцев и важных совещаниях с военными. Видео
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что семью в Ратушном, недалеко от Кривого Рога, убила ракета из Северной Кореи. По его словам, эта информация ещё будет проверяться, но, согласно предварительным данным, эта ракета принадлежит КНДР.
Об этом он заявил в своём очередном вечернем видеообращении. Он также подчеркнул, что для этого необходима защита от баллистических ракет.
Обращение Владимира Зеленского
Комментируя события в Ратушном и во время последнего российского обстрела Украины, глава государства высказался о происхождении ракеты, которая убила семью.
"Конечно, ещё будут экспертизы, всё будет проверяться, но на данный момент – это северокорейская баллистика. Союз московских подонков с безумным режимом в Северной Корее ради ракет, ради северокорейского контингента здесь, в Европе, на наших границах, ради убийства наших украинских детей", – сказал он, поблагодарив всех, кто осудил атаку.
Он также в очередной раз призвал к давлению на Россию, ведь единственный, кто не хочет войны – это Владимир Путин. И подчеркнул, что Украине нужен боекомплект для систем ПВО.
"Очень рассчитываю, что все партнеры, прежде всего наши американские партнеры, наши друзья в Европе, будут осознавать, что от того, помогают ли они нам, помогают ли они Украине, зависят реальные человеческие жизни", – сказал президент.
Кроме того, во время совещания с военными, по словам главы государства, были согласованы новые цели для ударов Украины по стратегическим объектам на территории России. Также глава государства провел переговоры с премьер-министром Украины Сергеем Корецким и главой Мининфраструктуры Николаем Калашником.
"Мы подробно обсудили проблемы на железной дороге, связанные с российскими ударами, в целом с логистикой, а также проблемы в Одессе из-за постоянного российского террора. Есть меры, которые необходимо принять – пока это не для прессы, – чтобы повысить эффективность нашей логистики. Поручил задействовать больше сил для работ в прифронтовых и приграничных общинах — именно защитных работ — на дорогах, объектах инфраструктуры", – сказал Владимир Зеленский.
Напомним, в ночь на 30 июля Россия совершила очередной ракетный обстрел Украины. В воздушном пространстве страны-агрессора было зафиксировано не менее семи самолетов стратегической авиации, которые произвели пуски крылатых ракет. Также враг атаковал Украину баллистическими ракетами, "Цирконами", "Калибрами" и ударными БПЛА. Впервые после длительного перерыва враг атаковал западные регионы Украины, в частности Львовскую область. Россияне также нанесли удары по Киеву, Николаеву, Кривому Рогу и другим украинским городам.
Как сообщал OBOZ.UA, в результате российского ракетного удара 30 июля по пригороду Кривого Рога погибла целая семья, среди жертв – дети. По предварительным данным, для атаки могла быть использована баллистическая ракета северокорейского производства.
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