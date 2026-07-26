Где и когда смотреть Магучих на чемпионате Европы по легкой атлетике. Расписание трансляций

Знаменитая украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих свой следующий международный старт проведет на чемпионате Европы по легкой атлетике, который с 10 по 16 августа пройдет в британском Бирмингеме. Действующая чемпионка Европы попытается завоевать третье подряд золото континентального первенства.

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Соревнования в женских прыжках в высоту состоятся в два этапа. Квалификация пройдет в четверг, 13 августа, и начнется в 12:55 по киевскому времени. Финал запланирован на субботу, 15 августа, начало – в 22:07 по Киеву.

В Украине официальным транслятором чемпионата Европы является "Суспільне Спорт". Следить за выступлением нашей соотечественницы также можно будет на местных телеканалах сети "Суспільне".

Для 24-летней днепрянки турнир станет защитой чемпионского титула. Магучих выигрывала летний чемпионат Европы в Мюнхене-2022 и Риме-2024, а теперь постарается стать трехкратной победительницей соревнований подряд.

К чемпионату Европы украинская легкоатлетка подходит после насыщенного летнего сезона. В июле она выиграла чемпионат Украины во Львове с результатом 2,00 м, а затем завоевала серебряную медаль на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне.

Кроме того, в марте 2026 года Магучих стала чемпионкой мира в помещении, подтвердив статус одной из главных претенденток на победу в Бирмингеме.

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