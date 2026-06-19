"Смирилась. Сложно что-то сказать": самая красивая спортсменка Украины рассказала, что получила травму. Видео

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко призналась, что получила бытовую травму, которая выбила ее из соревновательного процесса. Уроженка Бахмута, которая считается самой красивой спортсменкой нашей страны, назвала ситуацию перчинкой нынешнего сезона.

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Соответствующее видео Левченко опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram. Прыгунья в высоту отметила, что сначала удивилась повреждению, которое она получила не на тренировке, а затем поняла, что практически все травмы в своей карьере она получила вне стадиона.

"Я получила травму. Бытовую, не на тренировке. Сначала хотела сказать, что это странно – получить травму не на тренировке, но потом вспомнила, что, в принципе, большинство моих травм были получены не на тренировке. Так что это как бы добавило перчинку в мой сезон. А сейчас нужно восстановиться, укрепить спину. Пройти этот путь, дать себе время. Я смирилась с ситуацией, а хорошее настроение сохраняю, буду жить дальше. О дальнейших планах пока сложно что-то сказать. В принципе, летний сезон уже был неплохим, классным, насыщенным, просто теперь он станет ещё более супер-интересным", – сказала Левченко.

Отметим, что недавно Юлия перенесла отравление, что не помешало ей добыть "золото" на этапе Континентального кубка в Финляндии.

Как сообщал OBOZ.UA, Юлия Левченко выиграла этап Бриллиантовой лиги в китайском Сямэне, где преодолела планку на высоте 1,99 м.

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