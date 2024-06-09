Магучих с историческим рекордом выиграла чемпионат Европы по легкой атлетике. Видео

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих выиграла чемпионат Европы по легкой атлетике-2024, который проходит в Риме. 22-летняя днепрянка показала результат 2.01м, что стало лучшим результатом Украины в истории континентальных первенств. Так высоко на Евро не прыгала ни одна из представительниц нашей страны.

22-летняя днепрянка начала свои выступление, легко взяв 1.90 м, пропустив при этом первые две отметки (1.82, 1.86).

Второй раз в сектор Ярослава пришла на 1.95 и также взяла ее с первой попытки. Это сразу вывело украинку в лидеры.

Свой следующий прыжок у Магучих стал историческим. Уроженка Днепра с первой попытки взяла 1.97.

В борьбе за "золото" Магучих сражалась с сербкой Ангелиной Топич, которая решила 1.99 пропустить. Ярослава эту высоту покорила с первого раза.

Топич попыталась ответить 2.01, но впервые в своей карьере, покорить этот уровень 18-летней сербке не удалось. Магучих 2.01 смогла взять со второго раза, обеспечив себе историческую победу.

Еще одна украинская прыгунья Ирина Геращенко заняла третьей место с показателем 1.95.

Уже после победы Магучих и Геращенко вместе с флагами Украины побежали к болельщикам на трибунах, чтобы разделить с ними свою радость.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 марта Ярослава стала обладательницей "серебра" чемпионата мира 2024 года в помещениях, который принимал шотландский Глазго. Наша соотечественница стала второй в секторе для прыжков в высоту, сумев взять планку на отметке в 1 метр 97 сантиметров.

На континентальном первенстве по легкой атлетике 2022 года в Мюнхене, Магучих завоевала "золото", став первой чемпионкой Европы по прыжкам в высоту в истории Украины.

Ранее российская чемпионка Олимпиады в Токио Мария Ласицкене призналась, что "не сможет смотреть" выступление Ярославы Магучих на Играх в Париже.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!