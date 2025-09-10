Знаменитая украинская легкоатлетка вышла на подиум на модном показе. Фото и видео

Чемпионка мира по прыжкам в длину и бронзовая медалистка ОИ-2012 Ольга Саладуха приняла участие в благотворительном показе коллекции SS26 "Ambitions" бренда JULIYA KROS на Ukrainian Fashion Week. 42-летняя народная депутатка от партии "Слуга народу" и глава Федерации лёгкой атлетики Украины вышла на подиум в Киеве.

Спортсменка отметила, что мероприятие было больше, чем просто дефиле: "Это было нечто большее, чем просто дефиле – это разговор о силе женщины, смелость быть собой и важность поддержки каждого". Особое впечатление на Саладуху произвели функциональные решения для людей с ампутациями, демонстрирующие, что мода может быть не только красивой, но и инклюзивной.

"Я счастлива быть частью этого события и разделить его вместе с талантливой командой", — добавила спортсменка, отметив коллег и дизайнеров, участвовавших в проекте.

Как сообщал OBOZ.UA, в сентябре 2022-го роль манекенщицы примерила на себя прославленная украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих. Тогда еще 20-летняя днепрянка с ростом 181 см вышла на подиум на неделе моды в Нью-Йорке.

