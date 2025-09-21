Знаменитая украинская дзюдоистка отказалась выступать за Украину и сменила гражданство – СМИ

Дзюдоистка Елизавета Литвиненко больше не будет представлять Украину на международной арене. Как сообщает "Главком", 21-летняя уроженка Покрова (Днепропетровская область) сменила гражданство и теперь будет выступать за Объединённые Арабские Эмираты.

В публикации отмечается, что украинская федерация дзюдо продолжает бойкотировать международные турниры после решения Международной федерации дзюдо (IJF) допустить Беларусь к соревнованиям с использованием государственной символики. Основанием для бойкота стал приказ Министерства молодежи и спорта Украины от июля 2023 года, запрещающий участие украинцев в турнирах, где официально представлены россияне и белорусы.

Таким образом, ведущие украинские дзюдоисты оказались лишены возможности выступать на крупнейших мировых соревнованиях, и именно это, по мнению СМИ, могло подтолкнуть Литвиненко к смене гражданства.

Елизавета Литвиненко является одной из самых титулованных украинских дзюдоисток молодого поколения: обладательница "бронзы" чемпионата мира, чемпионка Европы среди кадетов и юниоров.

Спортом она начала заниматься в 12 лет, где тренировалась у Сергея Синилова. До дзюдо успела попробовать себя в прыжках в воду.

В 2021 году Литвиненко стала чемпионкой Европы среди кадетов в категории до 70 кг и дебютировала на взрослом чемпионате Европы. С 2022 года выступает в весе до 78 кг, где завоевала "золото" юниорского чемпионата Европы и победила на Европейском юношеском олимпийском фестивале. В том же году она принесла Украине первую "бронзу" на взрослом чемпионате мира, обыграв в решающем бою действующую олимпийскую чемпионку Сори Хамаду.

В январе 2023 года на турнире серии "Гран-при" в Алмадe Литвиненко завоевала "серебро", уступив в финале португальской дзюдоистке Патрисии Сампайо.

