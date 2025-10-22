Знаменитая украинская чемпионка-фехтовальщица объявила о беременности. Фото

Украинская шпажистка Джоан-Фейби Бежура, обладательница "золота" Европейских игр 2023 года, сообщила о том, что готовится стать мамой во второй раз. Спортсменка опубликовала фото с мужем Дмитрием и первым сыном Леоном, отметив важность семьи в своей жизни.

Со временем понимаешь, что самые важные вещи в жизни — это не вещи, а люди. И на свой день рождения я уже жду ещё одного самого главного человека", — написала Бежура в Instagram.

Для справки: Джоан-Фейби Бежура родилась в Киеве в 1991 году, мать — украинка, отец — из Уганды. Фехтованием начала заниматься в 14 лет, представляла Вооружённые силы Украины и Киевскую школу высшего спортивного мастерства.

Она многократно выигрывала медали чемпионатов Украины, становилась победительницей этапов Кубка мира и бронзовой призёркой серии Гран-при. Среди её достижений — серебро и бронза на Всемирных военных играх, победа на Европейских играх 2023 года и участие в Олимпиаде 2024 года в Париже.

