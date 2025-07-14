Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков продолжил делиться фантазиями на тему того, что представителей страны-агрессора ждут в международных турнирах. Функционер отметил, что подавляющее большинство европейских ассоциаций якобы выступают за допуск команд из РФ в континентальные турниры.

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Об этом Дюков заявил в интервью пропагандистскому порталу Чемпионат.com. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина отметил, что в Европейском футбольном союзе (УЕФА) все меньше стран продолжают занимать категоричную позицию в отношении россиян.

"Я знаю и вижу, что количество федераций УЕФА, которые выступают против нашего участия в официальных соревнованиях, значительно уменьшилось. Сейчас меньше трети членов УЕФА имеют какие-то сомнения по поводу нашего участия в официальных соревнованиях", – сказал Дюков.

Отметим, что 19 мая стали известно, кто из ассоциаций-членов Международной федерации футбола (ФИФА) занял категоричную позицию по вопросу возвращения российских команд в турниры. А генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов вызвал волну насмешек после своих слов о международной изоляции российских команд, обвинив во всем только Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказал циничную мысль о том, что "капитуляция Украины" усложнит возвращение команд из страны-агрессора в международные соревнования.

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