В РФ назвали 11 стран, которые выступают жестко против возвращения россиян в турниры ФИФА

Более десяти ассоциаций-членов Международной федерации футбола (ФИФА) заняли категоричную позицию по вопросу возвращения российских команд в турниры. При этом на конгрессе организации, который состоялся на минувшей недели, его участники даже не рассматривали возможное снятие санкций с РФ.

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Об этом информирует портал Sport24. По его данным, в поддержку россиян высказываются страны Латинской Америки, а представители США, Канады и стран топовых чемпионатов западной Европы пока заняли выжидательную позицию и следят за переговорами о мире в Украине.

11 стран категорично против возвращения россиян. В их число входят Англия, Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия, Дания, Польша, Украина, Латвия, Литва, Эстония, а также Япония.

"Эти федерации считают, что возвращение России сейчас будет поспешным и неправильным. Они будут продвигать эту позицию до конца", – приводит российское издание цитату одного из источников.

Ранее росСМИ уверяли, что Европейский футбольный союз (УЕФА) якобы готовится вернуть россиян в свои турниры уже с будущего сезона на особых и максимально негативных для Украины условиях. Однако окончательное решение отложили до второй половины лета.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украинской ассоциации футбола (УАФ), Андрей Шевченко выразил категоричную позицию относительно возвращения российских команд в международные турниры.

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