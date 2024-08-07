Зинченко бильярдным ударом с лету забил свой первый гол в сезоне. Видео

Украинский защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко открыл счет в товарищеском матче против леверкузенского "Байера". 27-летний футболист сборной Украины на стадионе "Эмирейтс" в столице Англии отметился дальним и точным ударом.

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Уже на 8-й минуте встречи "канониры" убежали во фланговую атаку. Кай Гаверц сделал прострельный пас, партнер Зинченко пропустил мяч дальше на украинца, и тот бильярдным выстрелом с лета под штангу поразил ворота Матея Коваржа.

На момент публикации новости счет 3:0 в пользу англичан.

Как сообщал OBOZ.UA, Зинченко за два сезона сыграл 68 матчей в составе "Арсенала". В его активе два гола и четыре голевые передачи. Украинец помог лондонцам дважды подряд стать вице-чемпионами Англии и выиграть Суперкубок страны.

В июне многие СМИ писали, что Зинченко, вероятнее всего, не продолжит карьеру в "Арсенале", куда он перешел из "Манчестер Сити" летом 2022 года. Тогда украинец подписал четырехлетний контракт, однако "канониры" уже сейчас якобы готовы расстаться с игроком.

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