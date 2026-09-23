Журналистка из Баку рассказала правду про сына пропутинского патриота Плющенко, отказавшегося выступать за Россию и принявшего гражданство Азербайджана

Азербайджанская журналистка Лейла Эминова заявила, что выступление Александра Плющенко на юниорском Гран-при в Турции не вызвало заметного интереса в стране. По ее словам, популярность фигурного катания в Азербайджане остается низкой, а реакции в местном сегменте соцсетей на выступление спортсмена практически не было.

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Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко этим летом сменил спортивное гражданство с российского на азербайджанское. На этапе юниорского Гран-при ISU в Анкаре Плющенко-младший занял 13-е место, уступив победителю 45 баллов. После короткой программы Александр занимал 16-е место. В ней он допустил серьезную ошибку на двойном акселе и получил значительные сбавки.

Эминова, которая работает на сайте Idman.Biz и специализируется на фигурном катании, отметила, что говорить о массовой реакции азербайджанской публики на результат юного Плющенко сложно.

"Сложно говорить о какой-либо реакции местной публики, поскольку интерес к фигурному катанию в стране крайне низкий. Реакции как таковой нет", – сказала Эминова.

По ее словам, публикации о Плющенко в азербайджанском сегменте социальных сетей в основном обсуждают россияне, причем их реакция, как отметила журналистка, "крайне негативна".

При этом Эминова не стала строго оценивать выступление спортсмена. Она обратила внимание на его возраст и отсутствие международного соревновательного опыта.

"На этапе Гран-при в Турции он был одним из самых юных спортсменов, международного соревновательного опыта у него не было. Поэтому строго оценивать его выступление я бы не стала", – подчеркнула журналистка.

Эминова также рассказала о возможном влиянии Плющенко-младшего на интерес к фигурному катанию в Азербайджане. По ее словам, Евгений Плющенко ранее провел мастер-класс для местных фигуристов, который вызвал положительную реакцию у детей.

Журналистка отметила, что благодаря таким мероприятиям интерес к этому виду спорта среди азербайджанских детей может постепенно увеличиваться. Во время соревнований в Анкаре она также заметила на трибунах семью с большим флагом Азербайджана.

"Возможно, именно благодаря Плющенко-младшему они захотели прийти и посмотреть эти соревнования. Это тоже своего рода хороший эффект", – подытожила Эминова.

Евгений Плющенко, который входит в Putin Team, неоднократно публично выступал в поддержку политики Кремля. Бывший фигурист критиковал российских спортсменов, меняющих гражданство ради участия в международных соревнованиях.

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