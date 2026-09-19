13-летний Александр Плющенко завершил первый международный турнир в карьере, выступая за Азербайджан. На этапе юниорского Гран-при в Анкаре он набрал 171,65 балла по сумме двух программ и занял 13-е место.

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В произвольной программе Плющенко-младший получил 114,53 балла. Он исполнил двойной аксель, тройной флип с тройным тулупом, тройной риттбергер с помаркой, каскад тройной лутц - ойлер - тройной сальхов - двойной аксель с помаркой, а также тройной лутц и тройной флип.

После короткой программы Александр занимал 16-е место. В ней он допустил серьезную ошибку на двойном акселе и получил значительные сбавки.

Произвольный прокат спортсмен провел без падений. После выступления Плющенко несколько раз сжал кулаки, а затем приложил палец к губам.

На турнире в Анкаре Александр Плющенко был самым юным участником. Для него этот старт стал первым международным соревнованием.

Российские болельщики раскритиковали его прокат, отметив, что Плющенко-младший не откатал, а "отходил на деревянных ногах", а еще один написал: "Он на льду и есть самая большая ошибка". Еще один комментатор отметил, что публикации о выступлении Плющенко появляются слишком часто, назвав спортсмена "по сути обложавшимся пацаном".

Переход спортсмена под флаг Азербайджана был официально одобрен Международным союзом конькобежцев 1 июля 2026 года. Контракт фигуриста с азербайджанской федерацией рассчитан на пять лет.

Евгений Плющенко, который входит в Putin Team, неоднократно публично выступал в поддержку политики Кремля. Бывший фигурист критиковал российских спортсменов, меняющих гражданство ради участия в международных соревнованиях.

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