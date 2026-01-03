Жозе Моуриньо из-за 'непонятного' футболиста сборной Украины начал кривляться во время пресс-конференции. Видео

Главный тренер "Бенфики" Жозе Моуриньо, комментируя потенциальные трансферы, поиздевался над фамилией украинского футболиста Арсения Батагова, о котором в последнее время много говорят в медиа. Тренер признался, что раньше даже не слышал о нём и ему пришлось специально искать информацию.

Португалец заявил, что не любит говорить о футболистах, которые не принадлежат его клубу, и не хочет подпитывать трансферные слухи. По его словам, это работа агентов, клубов и некоторых комментаторов, для которых рынок стал основным источником тем.

"Из трёх имён, которые вы назвали, я могу только сказать, что знаю этих игроков. Но сейчас появилось имя игрока — Балаков или Батаков — о котором я даже не слышал, и мне пришлось специально искать информацию о нём", – заявил специалист на пресс-конференции.

Моуринью отметил, что понимает, как устроен футбольный рынок, но призвал журналистов быть более взвешенными в своих оценках. Он подчеркнул, что может обсуждать только тех игроков, которых действительно знает.

Напомним, что в составе "Бенфики" сейчас выступают два украинских футболиста: вратарь Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков. В последнем матче Судаков отдал результативную передачу, однако "Бенфика" сыграла вничью 2:2 с "Брагой".

Батагов играет за "Трабзонспор" с середины 2024 года: за его трансфер турецкий клуб заплатил "Заре" 1,8 миллиона евро. В нынешнем сезоне защитник сыграл в 18 поединках во всех турнирах и забил два гола.

Ранее появилась информация, что Батагов получил серьёзную травму перед матчем чемпионата Турции против "Аланьяспора". Во время силовой тренировки в клубном зале у футболиста произошёл разрыв мышцы, и его состояние "оценивается как тяжёлое".

Батагов 4 ноября получил дебютный вызов в сборную Украины и должен был сыграть с Францией и Исландией. В итоге Сергею Реброву пришлось изменит состав и отказаться от услуг 23-летнего уроженца Харьковщины до его полного выздоровления.

