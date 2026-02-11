'Жмет руку и уходит'. Стала известна судьба Реброва в сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров сам определяет своё будущее в национальной команде и не зависит от решений руководства УАФ или персонально Андрея Шевченко, уверен бывший журналист Игорь Бурбас. Даже если "желто-синие" не выйдут на чемпионат мира, Сергей Станиславович поступит честно, не пытаясь удержаться на должности.

Видео дня

Бурбас отметил, что Ребров получает зарплату только как главный тренер сборной и не пользуется дополнительными выплатами с других должностей, в отличие от некоторых чиновников украинского футбола.

"Насколько я знаю, сам Ребров, если не выйдет на чемпионат мира, добросовестно, порядочно жмет руку и уходит", – заявил блогер на своем Youtube-канале.

При этом тренер активно проводит рабочие поездки по клубам украинских игроков в Испании и Турции, где его визиты превращаются в заметные события, но остаются исключительно профессиональными.

Напомним, что сборная Украины по футболу встретится с командой Швеции в полуфинальном плей-офф в отборочном турнире к чемпионату мира 2026 года. Эта встреча состоится 26 марта и станет уже шестой в истории противостояния двух коллективов.

Уже стартовала продажа абонементов на игры нашей сборной. Абонементы продаются сразу на две встречи , которые пройдут в Валенсии на стадионе "Эстадио Сьютат де Валенсия": 26 марта — полуфинал плей-оф Украина — Швеция, 31 марта — финал плей-офф против победителя пары Польша/Албания.

В случае поражения в первом матче второй носит статус товарищеского. Для выхода на ЧМ-2026 украинской команде необходимо выиграть оба матча.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!