Стала известна цена билетов на матч Украина – Швеция в отборе ЧМ-2026 по футболу

Стартовал продаж абонементов на матчи сборной Украины в плей-офф отбора чемпионата мира по футболу-2026. Абонементы продаются сразу на две игры, которые пройдут в Валенсии на стадионе "Эстадио Сьютат де Валенсия": 26 марта — полуфинал плей-оф Украина — Швеция, 31 марта — финал плей-оф против победителя пары Польша/Албания.

Видео дня

В случае поражения в первом матче второй носит статус товарищеского. Для выхода на ЧМ-2026 украинской команде необходимо выиграть оба матча.

На момент написания новости в продаже доступны лишь пять секторов: два по 60 евро, один — 102 евро и два — 136 евро. Один болельщик может приобрести до четырех билетов. Первые два дня оплата доступна только криптовалютой, позже добавят другие способы. Тикеты возврату и обмену не подлежат, а имя и фамилия в билете должны полностью совпадать с документом, удостоверяющим личность.

Матчи начнутся в 21:45 по киевскому времени, ворота стадиона откроются за два часа до игры. Все зрители, включая детей и младенцев, должны иметь отдельный билет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!