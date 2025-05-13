ISU принял официальное решение по России на Олимпиаде-2026. В РФ его назвали 'отвратительным и унизительным'

Российские фигуристы в парном катании и танцах на льду не выступят на Олимпийских играх 2026 года – ни одна пара не получила нейтральный статус от Международного союза конькобежцев ISU и не сможет пройти отбор. В опубликованном сегодня официальном списке допущенных на квалификационный турнир в Пекине фигуристов оказались только одиночники: Аделия Петросян, Алина Горбачева, Владислав Дикиджи и Петр Гуменник.

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Документ (ISU) прямо указывает, что список окончательный, что исключает возможность включения новых спортсменов позже. Это означает, что в Милане Россию могут представить только одиночники, а в танцах и парах страна полностью лишена шансов на участие.

Решение вызвало волну негодования среди российских болельщиков. Один из пользователей написал: "Отвратительно и унизительно! Очень хочется верить, что до Олимпиады всё изменится – и к Играм будут допускать по спортивным результатам, а не по постам в инстаграме". Другой добавил: "Результат должен получать ОДИН спортсмен. Правило индивидуальности сработало", имея в виду, что пары и дуэты зависят не только от спортивной формы, но и от "поведения" каждого участника.

Некоторые выразили недоумение и разочарование: "А радости сколько было у федры в декабре "Нас допустили!!!". Вот кушайте теперь, не обляпайтесь", – написал пользователь Ягун Ягунини. Другие назвали это просто "издевательством" и "ужасом".

Таким образом, несмотря на декабрьские надежды и заявления российских спортивных чиновников, к Играм-2026 будут допущены лишь четыре одиночника. Для пар и танцев на льду – это фактический олимпийский бойкот.

Ранее известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова обвинила ISU в якобы несправедливом отстранении спортсменов из РФ. Специалистка назвала несправедливостью санкции в отношении атлетов из страны-агрессора и урезания квоты сборной на Олимпиаде-2026.

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