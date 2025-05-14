Чемпионка РФ демонстративно расплакалась на камеру после отстранения россиян от ОИ-2026. Видео

Чемпионка России 2023 года в танцах на льду Елизавета Худайбердиева устроила позорный перфоманс после того, как ее вместе с другими парами из РФ не допустили до отбора На Олимпиаду-2026. Фигуристка из подмосковных Мытищ демонстративно пустила слезу на камеру, узнав о таком решении.

Видео дня

Соответствующее видео 22-летняя спортсменка выложила в своем Telegram-канале. На ролике Худайбердиева молча смотрит в камеру, а на ее лице видны слезы. При этом любопытно, что в апреле спортсменка и ее партнер Егор Базин объявили о завершении карьеры.

"Честно, основной нашей целью была поездка на Олимпиаду. Все это время боролись и держались с надеждой, что нам откроют дорогу на Олимпийские игры. Со всем пониманием ситуации отбора, с информацией, что мы на отбор не поедем, договорились и приняли решение, что пора нам двигаться дальше. Внутри России целей мы, наверное, уже не ставили", – комментировал тогда решение пары Базин.

Накануне Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал квоты для российских так называемых нейтральных спортсменов для участия в отборе ОИ-2026. Спортивные и танцевальные дуэты были отстранены от квалификации.

Из-за этого звестный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова устроила настоящую истерику из-за отказа ISU допустить к отбору на ОИ-2026 танцевальные и спортивные пары из России. А двукратный призер ОИ Александр Жулин назвал трансом свое состояние после решения ISU.

Как сообщал OBOZ.UA, вице-спикер Госдумы Александр Жуков призвал допущенных российских фигуристов не ехать на Олимпиаду-2026 в знак солидарности с отстраненными коллегами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!