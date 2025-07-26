Женщина-шахтер выиграла чемпионат мира по водным видам спорта. Фото

На чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре завершился финал в прыжках с метрового трамплина среди женщин. Победу одержала австралийка Мэддисон Кини, набравшая 308,00 балла.

Видео дня

"Серебро" завоевала китаянка Ли Яцзе (290,25), "бронза" досталась представительнице Италии Кьяре Пеллакани (270,80). Для Кини это вторая медаль на мировых первенствах в индивидуальных прыжках и первое "золото" с метрового трамплина.

В интервью СЭ 29-летняя чемпионка призналась, что параллельно спортивной, строит свою карьеру в горнодобывающей отрасли. С 2021 года Мэддисон работает в компании BHP на должности Fleet Management Systems Specialist (специалист по управлению техническими системами на горной технике — грузовики, экскаваторы и драглайны) для угольных предприятий в Квинсленде.

По словам 29-летней чемпионки, у неё гибкий график — два дня в офисе и три дня удалённо, но всё равно она сильно устаёт, совмещая спорт и работу. Кини подчёркивает, что для неё важно иметь профессию за пределами спорта, чтобы чувствовать себя реализованной и подготовленной к жизни после завершения карьеры.

Она призналась, что коллеги знают о её спортивных достижениях, но на рабочем месте для неё главное — развитие, общение и ощущение полезности. "Я люблю деньги", — с иронией добавила Мэддисон, отметив, что такая двойная жизнь помогает ей сохранять баланс и не зацикливаться на одном только спорте.

Как сообщал OBOZ.UA, с Россией, которую допустили на ЧМ по водным видам спорта, случился исторический провал

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!