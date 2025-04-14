'Жаль, что их не добили под Прагой': чемпион ОИ из РФ слетел с катушек и злобно высказался о Чехии

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов набросился с оскорбительными и злобными высказываниями на легендарного хоккейного вратаря Доминика Гашека. Бывший биатлонист в лучшим стиле представителей страны-агрессорки заговорил о фашистах и "походе на Берлин".

Видео дня

Об этом Тихонов заявил в интервью порталу "ВсеПроСпорт". Приспешника диктаторского режима Владимира Путина возмутило то, что Гашек выступает против преступной войны России, направленной на уничтожение Украины. Ярый Z-патриот также пожалел о том, что чехи не были уничтожены гитлеровской Германией.

"Они договорятся, что мы устроим им поход до Берлина. Это профашистские предатели, многие из которых воевали против нас. В каждом втором немецком танке водителем сидел чех. Фашист Гашек должен исчезнуть раз и навсегда и никогда не обсуждать такие вещи. Если бы русские не освободили Прагу, они были бы под фашистами, и Гашека никогда бы не было, как и всего его поколения. Жаль, что они тогда их не добили под Прагой", – сказал Тихонов.

То этого другой бывший биатлонист Дмитрий Васильев возмутился позицией Гашека в отношении России и заявил, что "украинцы – это априори русские люди". А в Государственной думы назвали гавканьем критику чехом России. Отметим, что легенда хоккея последовательно выступает в поддержку Украины, которая продолжает противостоять российской агрессии.

Также он жестко высказался относительно идеи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина провести товарищеский матч между сборными России и США. Кроме того, Гашек назвал предательством Украины переговоры США и РФ в феврале.

Как сообщал OBOZ.UA, во время поездки в Киев и Харьков летом 2023 года Доминик Гашек записал видеообращение к украинцам, пожелав им "гнать русское дер*мо". Он заявил, что россияне не имеют права выступать на международных турнирах, "пока не уйдут из Украины и не отдадут Путина" под суд. Также он потребовал от РФ выплаты репараций нашей стране.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!