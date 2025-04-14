Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев выдал наиболее циничный штам кремлевской пропаганды о единстве украинцев и россиян. Бывший биатлонист набросился с критикой на легендарного чешского хоккейного вратаря Доминика Гашека, который последовательно выступает против агрессии РФ в отношении нашей страны.

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В интервью порталу "ВсеПроСпорт" Васильев заявил. что "украинцы и белорусы – это априори русские люди". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина осудил Гашека за то, что тот удивился словам Уейна Гретцки, назвавшего своиего дидушку русским, хотят тот не имел отношения к РФ.

"Гашек просто не знает, что белорусы и украинцы – это тоже русские. Вряд ли сейчас есть такое понятие "национально русский". Быть русским – это ментальность, образ жизни, культура, ценности русского человека. И русскими могут быть люди разных национальностей. А украинцы и белорусы – это априори русские люди. Так и рассуждает Гретцки, когда говорит, что у него есть русские корни. Даже ученые не разделяют украинцев, русских и белорусов по крови, что называется", – отметился бредом Васильев.

До этого в Государственной думы назвали гавканьем критику Гашека России. Отметим, что легенда хоккея последовательно выступает в поддержку Украины, которая продолжает противостоять российской агрессии.

Также он жестко высказался относительно идеи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина провести товарищеский матч между сборными России и США. Кроме того, Гашек назвал предательством Украины переговоры США и РФ в феврале.

Как сообщал OBOZ.UA, во время поездки в Киев и Харьков летом 2023 года Доминик Гашек записал видеообращение к украинцам, пожелав им "гнать русское дер*мо". Он заявил, что россияне не имеют права выступать на международных турнирах, "пока не уйдут из Украины и не отдадут Путина" под суд. Также он потребовал от РФ выплаты репараций нашей стране.

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