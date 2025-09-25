Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) наказал "Зенит" штрафом в 500 тысяч рублей (~ $5200) за баннер, который фанаты клуба вывесили на матче с "Ахматом" в Кубке России. На полотне болельщики оскорбили министра спорта РФ Михаила Дегтярёва, ставшего ранее объектом критики после слов о том, что он "не знает, кто такой Сергей Семак".

Инцидент произошёл 17 сентября на "Газпром Арене" во время встречи 4-го тура группового этапа Кубка России. На трибунах секторов 108 и А09 появился баннер с текстом: "Сергей Семак — легенда футбола, Дегтярёв — некомпетентное быдло". Именно одно слово "быдло" и привело к штрафу.

Глава КДК Артур Григорьянц сообщил, что в ходе заседания представители "Зенита" предоставили данные видеонаблюдения, по которым удалось установить и задержать двух человек, причастных к пронесению и сборке баннера. Они признали вину, материалы переданы в суд.

Кроме того, "Зенит" оштрафован ещё на 100 тысяч рублей за мат в адрес соперников, который неоднократно скандировали фанаты на гостевом матче с "Краснодаром" в рамках 9-го тура Мир РПЛ.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее капитан "Зенита" Дуглас Сантос, несмотря на полученный российский паспорт, отказался выступать за сборную России. Футболист включён в заявку Бразилии на ближайшие матчи с Боливией и Чили, и его агент подтвердил, что защитник с радостью принял вызов.

