УкраїнськаУКР
русскийРУС

"Зенит" оштрафовали на пол миллиона рублей за одно слово от болельщиков. Фотофакт

Максим Иншаков
Спорт Oboz
1 минута
510
'Зенит' оштрафовали на пол миллиона рублей за одно слово от болельщиков. Фотофакт

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) наказал "Зенит" штрафом в 500 тысяч рублей (~ $5200) за баннер, который фанаты клуба вывесили на матче с "Ахматом" в Кубке России. На полотне болельщики оскорбили министра спорта РФ Михаила Дегтярёва, ставшего ранее объектом критики после слов о том, что он "не знает, кто такой Сергей Семак".

Видео дня
"Зенит" оштрафовали на пол миллиона рублей за одно слово от болельщиков. Фотофакт

Инцидент произошёл 17 сентября на "Газпром Арене" во время встречи 4-го тура группового этапа Кубка России. На трибунах секторов 108 и А09 появился баннер с текстом: "Сергей Семак — легенда футбола, Дегтярёв — некомпетентное быдло". Именно одно слово "быдло" и привело к штрафу.

"Зенит" оштрафовали на пол миллиона рублей за одно слово от болельщиков. Фотофакт

Глава КДК Артур Григорьянц сообщил, что в ходе заседания представители "Зенита" предоставили данные видеонаблюдения, по которым удалось установить и задержать двух человек, причастных к пронесению и сборке баннера. Они признали вину, материалы переданы в суд.

"Зенит" оштрафовали на пол миллиона рублей за одно слово от болельщиков. Фотофакт

Кроме того, "Зенит" оштрафован ещё на 100 тысяч рублей за мат в адрес соперников, который неоднократно скандировали фанаты на гостевом матче с "Краснодаром" в рамках 9-го тура Мир РПЛ.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее капитан "Зенита" Дуглас Сантос, несмотря на полученный российский паспорт, отказался выступать за сборную России. Футболист включён в заявку Бразилии на ближайшие матчи с Боливией и Чили, и его агент подтвердил, что защитник с радостью принял вызов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!