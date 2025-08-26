Получивший российский паспорт капитан 'Зенита' отказался играть за Россию и принял вызов в сборную Бразилии

Капитан "Зенита" Дуглас Сантос, несмотря на полученный российский паспорт, не собирается выступать за сборную России. Футболист включён в заявку Бразилии на ближайшие матчи с Боливией и Чили, и его агент подтвердил, что защитник с радостью принял вызов.

"Конечно! Почему нет? Любой футболист мира принял бы приглашение сборной Бразилии", — заявил представитель агентства TFM Agency Тиаго Фрейтас.

В петербургском клубе также поддержали решение своего капитана, подчеркнув, что оно было ожидаемым: "Наш капитан никогда не скрывал, что выйти на поле в футболке его родной страны — главная мечта в жизни. Клуб поддержит его выбор, а тот факт, что теперь он будет считаться легионером, был заранее просчитан. Радуемся за Дугласа и гордимся, что игроки "Зенита" получают вызовы в национальные сборные".

Новость моментально вызвала бурную реакцию в комментариях. Болельщики не упустили возможности поиронизировать над ситуацией, когда российский клуб выдаёт паспорта, но его капитан всё равно выбирает Бразилию.

Один из юзеров написал: "Теперь из "Зенита" в сборную Бразилии вызывается больше игроков, чем в сборную России. Молодцы, чё". Другой добавил: "Будем объективны, шансов пробиться в состав непобедимой сборной России Карпина у Сантоса не было".

Нашлись и более злые замечания: "Мы ещё паспортов насыпем… не страшно", — язвил один из болельщиков, а другой отметил: "Многоходовка "Зенита" с русским паспортом не удалась".

