Зажигательный Гран-при Британии: 6 вопросов к самой драматичной трассе сезона

Уже завтра пройдет Гран-при Британии - драматическая, полная сенсаций и аварий гонка. В этом году она подкреплена неудачами её главного фаворита, битвой McLaren за золото и другими соревновательными деталями. OBOZ.UA поднимает главные вопросы перед началом одной из самых эмоционально сложных трасс сезона.

Видео дня

Чем особенная трасса в Сильверстоуне?

Сильверстоун - это 52 круга, безумное сочетание шести прямых, двух участков с DRS и коварных поворотов. Например, Копс, Беккетс и Магготс считают одними из самых сложных поворотов, где гонщики постоянно испытывают перегрузки. Они дают возможность почувствовать скорость, затем сбросить с хвоста преследователей и втопить ещё раз в начале 3-го сектора.

Не забывайте и об английской погоде, которой откровенно плевать, что у нас лето в разгаре. В 2024-м солнце и дождь внезапно сменяли друг друга вместе с сильным ветром. А в этот уикенд в Сильверстоуне ожидается прохладное, с осадками воскресенье. Стратегия на резине будет иметь решающее значение в таких условиях. Pirelli пишет, что надо брать C2 как твердую, C3 как среднюю и C4 как мягкую. Это на шаг мягче, чем в прошлом году.

Хэмилтон и подиум в Британии неразрывны. Но будет ли так завтра?

Вокруг Хэмилтона сконцентрированы все слухи завтрашней гонки. Льюис уже год без побед и пока идет 6-м, имея только 91 балл. Возьмет ли он такие важные очки на домашней трассе? Продолжит ли фантастическую серию британских подиумов? И не помешает ли 40-летнему пилоту безумное давление со стороны зрителей и прессы, которые ожидают от него исключительно поул и затем первое место после полусотни кругов?

У британца 9 побед на Сильверстоуне. Это абсолютный рекорд в истории Формулы-1, ведь ни один гонщик ни на одной трассе не смог взять столько Р1. Добавьте сюда, что Льюис почти всегда финишировал выше третьей позиции. Во время практик в пятницу он выдал 1 и 3 результат, такая себе попытка показать перед сегодняшней квалификацией кто настоящий хозяин трассы. И теперь надо правильно выбрать темп и стратегию, чтобы найти ритм на крутых участках, где под бешеным давлением переднее левое колесо. Хэмилтон образца 2020-го хорошо знает, о чём речь.

Кто из McLaren станет лидером таблицы?

Борьба лидеров обостряется. После триумфальной Австрии, Норрис стал очень близким к однокоманднику. Но Пиастри не отставал - у него вторая ступенька подиума. Теперь Ландо имеет 201 балл, а Оскар - 216. Роковой удар по Ферстаппену в минувшие выходные буквально отбросил его мечты о 5-м подряд чемпионстве (хотя Макс и остается 3-м в таблице). Следовательно, у нас есть два доминатора, которые прославляют McLaren и готовятся вернуть первый кубок с 2008-го года.

McLaren забрал себе 8 из 11 этапов с начала нового сезона и имеют двойное преимущество в Кубке конструкторов. И это делает острым новый этап противостояния - внутренний. Из 19-ти гонщиков главным соперником стал однокомандник. После Испании и такого лишнего столкновения, в Австрии пилоты были аккуратнее, хотя битва за первую строчку продолжалась все 70 кругов.

Норрис завершил вне подиума только 2 заезда - Джидду и Испанию. На домашней арене он ездил уже 6 раз, только два из них были медальными. Но поддержка ожидается сильная; всё-таки, британец будет в Британии. Вчера Ландо выдал самый быстрый круг на второй практике, несмотря на давление от Ferrari. Почему так обостряется борьба? Похоже, что Оскар слишком поверил в свой успех.

Пиастри потерял победный талант?

Опять 2 гонки без побед. Не кажется ли вам, что Пиастри рано вдохновился лидерством? Вся его борьба в последние гонки сводится к защите поул-позиции или собственных атак на первое место пелотона. Перед практикой, Оскар сказал, что в воскресенье быстрыми будут не только оба McLaren, но и Mercedes и Red Bull. Австралиец должен собраться: у него вырисовывается тенденция быть на подиуме, но всё реже слышать собственный гимн.

Но не забывайте хороший навык главной звезды сезона учиться с каждой гонки. Есть интересная статистика: каждый раз, когда Норрис выигрывает гонку, следующую берет именно Пиастри. Сам пилот говорит, что собраться помогает ему выступить лучше, но такие суеверия тоже не помешают. Оскар прекрасно понимает, что Сильверстоун решает судьбу 15 очков, которые разделяют пилотов, и один неудачный эпизод может изменить их места в таблице. Противостояние McLaren очень зрелищное, ведь оба пилота как никогда близки к первому чемпионству F1.

В этом году аналитики не дают Пиастри откровенные шансы на подиум, не говоря уже о Р1. У нас есть три топовых британца - Рассел, Норрис и Хэмилтон - которые забрали квалификацию-2024 и почти забрали подиум. Австралиец год назад финишировал 4-м. И атмосфера в Сильверстоуне невероятная. Завтра ожидается бешеная поддержка на главной трассе Британии, куда придет каждый поклонник Формулы.

Удержит ли Ферстаппен рекорд круга?

4-кратный победитель Формулы-1 пока не имеет надежд на новые выигрыши. Он держит рекорд в прохождении Сильверстоуна (с 2020-го), впрочем, прямо сейчас Ферстаппен позади. Лидер Пиастри заявил, что рано исключать действующего чемпиона из борьбы за титул. И это учитывая то, что Австрия стала ужасной для Макса, а разрыв вырос до 61 очка. Кажется, в Британии надо полагаться не на болид, а на обещанный дождь.

У нидерландца разная история этой трассы, но два последних заезда завершились на подиумах. Поэтому надо использовать осадки как билет к успеху. Если погода будет именно такой, то и борьба за победу будет идти именно на сложных вышеупомянутых поворотах. Сильверстоун, прежде всего, ассоциируется со скоростью, технологии уйдут на второй план в такой принципиальной борьбе Норисса с Пиастри, куда попытается влезть и Ферс, которому на практике пока не везет. Остается одна возможность размяться - уже через несколько часов надо быть готовым побороться за поул, который не помешает. Ну а если будет дождь, то рекорд круга останется за Максом.

Опять будут аварии?

В начале статьи мы писали о коварстве поворотов Сильверстоуна. Вчера только во время практики два пилота прошли аварийные ситуации: Гасли сделал 360 в повороте Копс, а Бортолето после двух оборотов едва не влетел в барьеры Аббатства. Учитывая вызовы трассы на каждом отрезке (даже самую известную аварию Ферстаппена 2021-го), завтра возможно все что угодно.

Кажется, что до финиша снова доедут не все. В прошлом году не приехали двое: Норрис удержался только 33 круга, подвела система охлаждения, а Гасли даже не стартовал. Аварии вчера были и на второй практике, чудом обошлось без сильно побитых болидов (и это ещё трасса сухая). Сильверстоун и F1 обещают нам фантастический заезд - его нельзя пропустить.