Заставили пройти детектор лжи: вскрылись новые подробности допинг-сканадала с Мудриком

Атакующий полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик прошел проверку на детекторе лжи после того, как в его организме были найдены следы запрещенного вещества мельдония. Вингер лондонского "Челси" настаивает на своей невиновности в допинговом скандале, поэтому его адвокаты пошли на такой шаг.

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Об этом в интервью порталу GiveMeSport сообщил генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин. Один из руководителей "горняков", цвета которых защищал Мудрик до конца 2022 года, выразил уверенность в том, что футболист добьется справедливого исхода расследования.

"Я много раз говорил с Мудриком с того момента, как возникла эта проблема с допингом. Он не понимает, как это могло произойти. Он не имеет ни малейшего понятия. Вообще никакого. Поэтому его адвокаты организовали для него тест на детекторе лжи, который он прошел. Это станет частью доказательств, показывающих, что он не сделал ничего преднамеренно. Мудрик ясно дал понять, что не его вина в том, что он сдал положительный тест. Теперь нам нужно выяснить, как это произошло и кто это сделал", – сказал Палкин.

Напомним, Мудрик сдал положительный допинг-тест после одного из матчей в конце октября минувшего года, после чего он перестал попадать в заявку своего клуба.

Недавно стало известно, что проба "Б" Михаила, вероятно, дала положительный результат, однако адвокаты игрока стараются добиться максимально мягких санкций.

Как сообщал OBOZ.UA, СМИ выяснили о том, что лондонский "Челси" внес изменения в контракт Михаила Мудрика после того, как игрок попался на допинге.

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