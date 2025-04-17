Контракт Мудрика с 'Челси' был тайно обновлен на фоне допинг-скандала – СМИ

Лондонский "Челси" внес неизвестные изменения в контракт с 24-летним вингером сборной Украины Михаилом Мудриком, который продолжает находиться вне игры из-за допингового скандала. Соответствующие данные значатся в отчете Английской футбольной ассоциации (FA).

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Об этом информирует издание Daily Mail. Его журналисты изучили документацию о различных финансовых транзакциях, которые проводили британские клубы в период с 2 февраля 2024 года по 3 февраля 2025-го.

Исходя из отчета, "Челси" за последний год обновил контракты четырех игроков, включая Мудрика. Детали остаются неизвестными, так как FA считает их конфиденциальными и не раскрывает.

В то же время британские журналисты подчеркивают, что вряд ли речь идет о чем-то существенном – сроках контракт, его условиях и т.п. СМИ называет это "административным изменением".

Отметим, что соглашение украинца с "аристократами" рассчитано до конца сезона 20029/30. При этом украинец не выходит на поле с ноября минувшего года.

Напомним, Мудрик сдал положительный допинг-тест после одного из матчей в конце октября минувшего года, после чего он перестал попадать в заявку своего клуба. В его организме были обнаружены следы мельдония.

Недавно стало известно, что проба "Б" Михаила, вероятно, дала положительный результат, однако адвокаты игрока стараются добиться максимально мягких санкций.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале марта Михаил Мудрик прервал молчание о допинг-скандале, поблагодарив всех своих поклонников за поддержку в трудный момент карьеры.

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