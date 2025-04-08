'Вердикт по Мудрику уже есть': стали известны новые подробности допингового скандала с игроком сборной Украины

Результат допинг-пробы "Б", вероятнее всего, подтвердил результат теста "А" на наличие в организме футболиста сборной Украины Михаила Мудрика следов употребления мельдония. При этом сейчас дисциплинарные органы рассматривают вопрос о применении санкций в отношении игрока лондонского "Челси".

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Об этом в эфире своей авторской программе на YouTube-канале заявил известный журналист Игорь Цыганык. По его данным, юрист, которые выступают в защиту Мудрика, уже знают о результатах вскрытия второй пробы и работают над возможности применения как можно более мягких санкций в отношении спортсмена.

"Я так понимаю, что вердикт по Мудрику уже есть. И некоторые люди о нем уже знают. Просто сейчас идет обжалование этого вердикта, и до полного оглашения ситуации никто об этом не будет говорить. Все станет известно, когда пройдут все инстанции обжалования. Я понимаю, что проба "Б" подтверждает пробу "А". И сейчас адвокаты попросили не выдавать это, пока все дисциплинарные органы не примут свое решение", – рассказал Цыганык.

Напомним, Мудрик сдал положительный допинг-тест после одного из матчей в конце октября минувшего года, после чего он перестал попадать в заявку своего клуба. В его организме были обнаружены следы мельдония.

Сам Михаил подтвердил, что тест показал наличие запрещенного вещества. Наш соотечественник заявил, что был шокирован результатами, поскольку никогда не употреблял допинг. Также стало известно, что Мудрик был отстранен от тренировок на клубной базе в Кобхеме.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале марта Михаил Мудрик прервал молчание о допинг-скандале, поблагодарив всех своих поклонников за поддержку в трудный момент карьеры.

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