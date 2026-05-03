Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новое видео 11-летней принцессы Шарлотты во время отдыха с родителями вне камер

Принцесса Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали новое видео по случаю 11-летия своей дочери, принцессы Шарлотты, которое состоялось 2 мая. В ролике показано, как девочка проводит время на пляже во время семейного отдыха вне официальных мероприятий и камерных событий.

В видео, опубликованном в официальном Instagram принца и принцессы Уэльских, Шарлотта играет на песке, собирает ракушки и проводит время с семейными собаками – кокер-спаниелями Орлой и Отто. Также на кадрах видно, как она пишет послания на песке с помощью белых камней и играет в крикет с братом Луи на берегу воды.

Родители принцессы сопроводили публикацию коротким обращением, в котором поблагодарили за поздравления с днем рождения дочери.

Незадолго до появления видео опубликовали и новый официальный портрет принцессы. На нем Шарлотта позирует улыбающейся на фоне природы, в полосатом свитере и джинсах. Снимок сделал фотограф Мэтт Портеус во время пасхальной поездки семьи.

В предыдущие годы семья также традиционно публиковала фото и обращения ко дням рождения детей. Нынешний видеоформат стал продолжением этой практики, но с акцентом на более "живые" моменты из повседневного отдыха, а не постановочные кадры. Эта тенденция появилась в семье после того, как Кейт Миддлтон сообщила о ремиссии рака.

После публикации поздравления в сети активно обсуждают сходство принцессы Шарлотты с ее отцом, принцем Уильямом. Пользователи также вспоминают, что с возрастом девочка все чаще напоминает как отца, так и некоторые черты покойной королевы Елизаветы II.

Принцесса Шарлотта является средним ребенком в семье принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Она занимает третье место в очереди на британский престол после своего отца и старшего брата, принца Джорджа.

Ранее OBOZ.UA писал, что принцесса Шарлотта, которая бессознательно повторяла все жесты отца, принца Уильяма, стала звездой футбольного матча.

