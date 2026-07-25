"Заслужил на это". Стала известна судьба самого сенсационного футболиста ЧМ-2026

40-летний голкипер сборной Кабо-Верде по футболу Возинья, ставший одним из главных открытий чемпионата мира 2026 года, продолжит карьеру в чилийском "Коло-Коло". О достижении договоренности сообщил президент клуба Анибаль Моса.

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По его словам, в ближайшие дни вратарь прибудет в Чили, пройдет обязательное медицинское обследование, после чего будет официально представлен на стадионе "Монументаль".

"Возинья станет игроком "Коло-Коло". В ближайшие дни он прилетит в Чили, пройдет медицинский осмотр и затем будет представлен болельщикам. Он заслужил этот переход своей игрой на чемпионате мира", – цитирует Моса Reuters. При этом функционер признал, что подписание опытного голкипера также имеет маркетинговую ценность для клуба.

Сам "Коло-Коло" уже намекнул на трансфер, опубликовав в социальных сетях изображение с силуэтом, напоминающим фирменную прическу Возиньи.

Еще несколько месяцев назад карьера ветерана складывалась совсем иначе. Перед чемпионатом мира он покинул португальский "Шавеш", выступавший во втором дивизионе, и находился без клуба. Однако на мировом первенстве Возинья стал настоящей сенсацией.

Сборная Кабо-Верде впервые в своей истории вышла в плей-офф чемпионата мира, сыграв вничью с будущими чемпионами испанцами, а затем довела до дополнительного времени матч 1/16 финала против Аргентины. Во многом благодаря серии впечатляющих сейвов опытного голкипера африканская команда стала одним из главных открытий турнира.

По итогам мундиаля Возинья был включен в символическую сборную турнира, составленную по итогам голосования болельщиков ФИФА. После чемпионата мира интерес к вратарю резко вырос: его кандидатуру рассматривали несколько зарубежных клубов, однако он решил продолжить карьеру в самом титулованном клубе Чили.

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