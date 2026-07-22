Команда мечты. ФИФА назвала символическую сборную ЧМ-2026

ФИФА опубликовала символическую сборную чемпионата мира 2026 года, составленную по итогам голосования болельщиков и статистических показателей игроков. В команду вошли представители восьми стран, а наибольшее представительство получили чемпионы мира испанцы.

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Символическая сборная турнира была сформирована по схеме 4-3-3. В нее вошли голкипер Возинья из Кабо-Верде, защитники Педро Порро (Испания), Лисандро Мартинес (Аргентина), Дайо Упамекано (Франция) и Марк Кукурелья (Испания).

В средней линии оказались Родри (Испания), Майкл Олисе (Франция) и Джуд Беллингем (Англия). В атакующую тройку вошли Лионель Месси (Аргентина), Эрлинг Холанд (Норвегия) и Килиан Мбаппе (Франция).

Мбаппе получил место в символической сборной после победы в споре бомбардиров. Француз забил 10 голов на турнире и стал обладателем "Золотой бутсы". Кроме того, нападающий отметился четырьмя результативными передачами.

Кукурелья провел на поле все возможные минуты чемпионата мира и помог сборной Испании сохранить ворота в неприкосновенности в семи матчах. Беллингем, в свою очередь, забил семь мячей и стал самым результативным полузащитником турнира.

Чемпионат мира завершился победой Испании, которая в финале обыграла Аргентину со счетом 1:0. В матче за третье место Англия оказалась сильнее Франции - 6:4.

Одновременно ФИФА назвала обладателей индивидуальных наград турнира. Лучшим игроком чемпионата мира признан Родри, приз лучшему вратарю получил Унаи Симон, а лучшим молодым футболистом турнира стал 19-летний защитник Пау Кубарси.

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