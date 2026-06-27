Сборная-дебютант установила на ЧМ-2026 невероятный рекорд века. Видео

Сборная Кабо-Верде впервые в своей истории вышла в плей-офф чемпионата мира, став главным открытием турнира в США, Канаде и Мексике. Команда, представляющая государство с населением около 530 тысяч человек, пробилась в 1/16 финала, не одержав ни одной победы на групповом этапе.

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"Синие акулы" выступали в группе H и набрали три очка благодаря трем ничьим. В стартовом матче они сенсационно отобрали очки у Испании (0:0), затем сыграли вничью с Уругваем (2:2), а в заключительном туре разошлись миром с Саудовской Аравией (0:0). Этого оказалось достаточно для второго места в группе и исторического выхода в плей-офф.

Кабо-Верде стало первой сборной в XXI веке, сумевшей преодолеть групповой этап чемпионата мира без единой победы. Кроме того, это самая малочисленная страна в истории, чья национальная команда добралась до стадии плей-офф Мундиаля.

В решающем матче против Саудовской Аравии африканская команда выглядела убедительнее соперника. Футболисты Кабо-Верде нанесли 15 ударов по воротам против семи у соперника, а показатель ожидаемых голов составил 1,52 против 0,40.

Одним из главных героев сенсационного выступления стал 39-летний голкипер Возинья, который дважды сохранил свои ворота в неприкосновенности и неоднократно выручал команду в концовках встреч.

Примечательно, что значительную часть нынешнего состава тренерский штаб и федерация собирали среди представителей кабо-вердийской диаспоры в Европе, разыскивая футболистов с местными корнями через социальные сети и профессиональные платформы.

В 1/16 финала дебютанта чемпионата мира ждет еще одно серьезное испытание – матч против действующих чемпионов мира из Аргентины во главе с Лионель Месси. Встреча состоится в Майами в ночь с 3 на 4 июля.

Для справки: островное государство Кабо-Верде, расположенное в Атлантическом океане у побережья Западной Африки, является бывшей португальской колонией. Страна известна своей уникальной креольской культурой, стабильной демократией и развитым пляжным туризмом.

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