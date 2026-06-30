"Защитная мера отменяется". Россию передумали банить и допустили к международным соревнованиям. Названа крупнейшая федерация, которая отменила запрет на выступления

Российские и белорусские спортсмены смогут вернуться на международные соревнования под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) уже с сезона-2026/27. Организация приняла решение частично отменить ограничения, действовавшие с апреля 2022 года после начала полномасштабной войны РФ против Украины.

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ISU опубликовал официальное сообщение №2804, в котором объявил об "адаптации защитных мер в отношении спортсменов и персонала, связанных с федерациями России и Беларуси". Согласно решению совета организации, фигуристы, конькобежцы и представители шорт-трека смогут выступать на международных турнирах в нейтральном статусе.

"Начиная с сезона 2026/2027, защитная мера, изложенная в данном документе, частично отменяется в той части, в которой она применяется к спортсменам, связанным с членами ISU в России и Беларуси", – говорится в тексте.

При этом спортсменам запрещено использовать государственную символику. Они не смогут выступать под национальными флагами, в форме сборных России и Беларуси, а также под гимнами своих стран.

В ISU подчеркнули, что допуск будет осуществляться только после индивидуальной проверки каждого спортсмена и представителя команды. Не смогут получить нейтральный статус лица, которые проходят службу в вооруженных силах или структурах безопасности России и Беларуси, участвовали в боевых действиях против Украины либо публично поддерживали войну после февраля 2022 года.

В организации отметили, что при принятии решения учитывались рекомендации Международного олимпийского комитета, опубликованные в декабре 2025 года и мае 2026 года. Также совет ISU рассмотрел опыт других международных федераций и участие нейтральных спортсменов в олимпийских квалификационных соревнованиях сезона-2025/26 и зимней Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо, где, как указано в документе, не было зафиксировано связанных с этим инцидентов.

Международный союз конькобежцев стал одной из крупнейших зимних федераций, которая смягчила ограничения и разрешила российским и белорусским спортсменам вернуться к международным стартам в нейтральном статусе. При этом еще в феврале ISU не допустил фигуристов с паспортами РФ и РБ к участию на чемпионате мира 2026 года в Чехии.

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