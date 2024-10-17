Зарплата $285 млн! Forbes назвал самого высокооплачиваемого футболиста планеты

Нападающий арабского "Аль-Насра" Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом планеты в сезоне-2024/25 по версии Forbes. 39-летний капитан сборной Португалии возглавил рейтинг с общим доходом в размере 285 млн долларов за сезон.

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Среди всех спортсменов, которых отслеживает Forbes с 1990 года, только боксер Флойд Мейвезер смог однажды превзойти этот размер годового дохода, оставаясь при этом действующим атлетом.

Рейтинг учитывает заработок в клубах (включая зарплату, бонусы и, в некоторых случаях, доход от имиджевых прав), а также доходы от нефутбольной деятельности (среди них – рекламные контракты и доходы от бизнеса).

Второе место занял извечный соперник португальца – Лионель Месси. Аргентинский форвард за год заработал $135 млн.

Топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов мира в сезоне-2024/25:

1. Криштиану Роналду ("Аль-Наср") – 285 млн долларов (220 млн дохода от клуба, 65 млн дохода от нефутбольных активностей);

2. Лионель Месси ("Интер Майами") – 135 млн (60+75 млн. Из-за календаря МЛС приведены доходы за календарный 2024 год, а не за сезон);

3. Неймар ("Аль-Хилаль") – 110 млн (80+30 млн);

4. Карим Бензема ("Аль-Иттихад") – 104 млн (100+4 млн);

5. Килиан Мбаппе ("Реал") – 90 млн (70+20 млн);

6. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити") – 60 млн (46+14 млн);

7. Винисиус Жуниор ("Реал") – 55 млн (40+15 млн);

8. Мохамед Салах ("Ливерпуль") – 53 млн (35+18 млн);

9. Садьо Мане ("Аль-Наср") – 52 млн (48+4 млн);

10. Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити") – 39 млн (35+4 млн).

Как сообщал OBOZ.UA, 1 октября авторитетный футбольный портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков английской Премье-лиги. Стоимость форварда "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда выросла на 20 млн евро и составила 200 миллионов евро. Это второй случай в истории – первым эту отметку преодолел Килиан Мбаппе в 2018 году.

Таким образом, Холанд занял первое место в списке самых дорогих игроков мира и превзошел трио из "Реала" – Джуда Беллингема, Винисиуса Жуниора и Мбаппе (все – 180 млн евро).

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