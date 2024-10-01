Второй случай в истории! Назван самый дорогой футболист в мире

Авторитетный футбольный портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков английской Премье-лиги. Стоимость форварда "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда выросла на 20 млн евро и составила 200 миллионов евро. Это второй случай в истории – первым эту отметку преодолел Килиан Мбаппе в 2018 году.

Видео дня

Таким образом, Холанд занял первое место в списке самых дорогих игроков мира и превзошел трио из "Реала" – Джуда Беллингема, Винисиуса Жуниора и Мбаппе (все – 180 млн евро).

Топ-10 самых дорогих игроков мира:

Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити") – 200 млн евро Джуд Беллингем ("Реал") – 180 млн евро Винисиус Жуниор ("Реал") – 180 млн евро Киллиан Мбаппе ("Реал") – 180 млн евро Филип Фоден ("Манчестер Сити") – 150 млн Букайо Сака ("Арсенал") – 140 млн Флориан Вирц ("Байер Леверкузен") – 130 млн Джамал Мусиала ("Бавария") – 130 млн Родри ("Манчестер Сити") – 130 млн Ламин Ямаль ("Барселона") – 130 млн

Самый дорогой представитель Украины Георгий Судаков. Игрок "Шахтера" находится на

Как сообщал OBOZ.UA, сразу пять футболистов сборной Украины вошли в писок самых дорогих игроков из страны бывшего СССР в истории на момент их пиковой стоимости. В топ-10 также вошли спортсмены из Грузии, Армении и страны-агрессорки, которая представлена в том числе натурализованным бразильцем.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!