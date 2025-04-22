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Стало известно, сколько хочет заработать "Шахтер" на продаже лидера сборной Украины

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
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Стало известно, сколько хочет заработать 'Шахтер' на продаже лидера сборной Украины

Донецкий "Шахтер" готов расстаться с полузащитником Георгием Судаковым за сумму от 30 до 35 миллионов евро. Об этом у себя в соцсети Х написал итальянский журналист Армандо Ареньелло, подчеркнув, что украинский клуб определился с ориентиром по трансферной стоимости одного из своих ключевых игроков.

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Главным претендентом на 21-летнего хавбека считается "Наполи", который, по информации источника, находится в наиболее активной стадии переговоров. Кроме неаполитанцев, интерес к Судакову проявляют также "Ювентус" и английский "Брентфорд", однако они пока не сделали конкретных шагов.

Стало известно, сколько хочет заработать "Шахтер" на продаже лидера сборной Украины

Ранее сообщалось, что "Шахтер" хотел выручить за трансфер футболиста до 60 миллионов евро, но, похоже, клуб пересмотрел свои ожидания. Несмотря на это, донетчане не намерены отпускать игрока за сумму ниже 30 миллионов.

Стало известно, сколько хочет заработать "Шахтер" на продаже лидера сборной Украины

В нынешнем сезоне Судаков провел 34 матча за "Шахтер", в которых забил 13 голов и отдал 6 результативных передач.

Стало известно, сколько хочет заработать "Шахтер" на продаже лидера сборной Украины

В его активе также 28 матчей, три забитых мяча и шесть ассистов в составе сборной Украины. Трансферная стоимость Георгия оценивается в 40 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до конца 2028 года.

Стало известно, сколько хочет заработать "Шахтер" на продаже лидера сборной Украины

Напомним, что несколько дней назад Судаков и его жена Елизавета, которую в соцсетях называют настоящей красавицей с модельной внешностью, сообщили, что в их семье ожидается пополнение. 

Стало известно, сколько хочет заработать "Шахтер" на продаже лидера сборной Украины

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