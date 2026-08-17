Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Мераб Двалишвили возмутился демонстрацией российского флага на турнире UFC 330. Символику страны-агрессорки поднял прямо в октагоне Ислам Махачев, что у грузинского спортсмена вызвало гневную реакцию.

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Об этом информирует портал Ajarabet Arena. Двалишвили наблюдал за поединком Махачева против Иэна Гэрри, который завершился победой дагестанского бойца единогласным решением судей, и отметил, что на сегодняшний день российский флаг находится под запретом на множестве спортивных арен.

"Мне казалось, что Дэйна Уайт (глава UFC – ред.) не позволит им поднять флаг. Он ведь запрещен во всем мире, а эти парни даже не американцы. Я этого не понимаю. Тем более что на флаге написаны имена – мне это непонятно. Они не разрешали мне использовать мой флаг, даже американский флаг. Это безумие", – сказал Двалишвили.

Отметим, что грузинский экс-чемпион известен своей поддержкой Украины, а также жесткими высказываниями в адрес страны-агрессорки, напоминая об оккупации Абхазии и Южной Осетии.

Как сообщал OBOZ.UA, Мераб Двалишвили высказался о зашкаливающем лицемерии россиян, которые любят гостеприимство и хорошее отношение к ним со стороны других народов, но затем ведут агрессивную политику в отношении этих стран.

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