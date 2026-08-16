Чемпион UFC с историческим рекордом выиграл бой в США и вытащил российский флаг в октагон. Фотофакт

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев сохранил чемпионский пояс UFC в полусреднем весе, победив ирландца Иэна Гэрри на турнире UFC 330 в Филадельфии. Этот успех позволил 34-летнему уроженцу Махачкалы установить новый рекорд промоушена по количеству побед подряд.

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Главный бой вечера продлился все пять раундов. Махачев контролировал ход поединка благодаря борьбе, выполнив семь тейкдаунов и проведя более 12 минут в доминирующей позиции.

Одним из ключевых эпизодов стал второй раунд, когда чемпион точным хай-киком отправил соперника в тяжелый нокдаун. Гэрри сумел продолжить встречу и довел ее до финального гонга.

По итогам пяти раундов судьи единогласно отдали победу Махачеву со счетом 49:46, 49:46 и 48:47. Для российского бойца эта победа стала 17-й подряд в UFC, что является новым абсолютным рекордом организации. По этому показателю он превзошел достижение Андерсона Силвы.

Сразу после объявления результата команда чемпиона, в которую входит бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, развернула в октагоне российский флаг. На полотнище были указаны имена Ислама, Хабиба и Усмана. Позже Махачев вышел на послематчевое интервью с триколором на плечах.

После турнира чемпион заявил, что появление флага в клетке стало инициативой его команды. Также он отметил, что не планировал этот жест заранее.

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