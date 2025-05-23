Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов выдал очередную порцию злобных высказываний в адрес европейцев. Бывший биатлонист выступил за агрессию в отношении западных стран и, в частности, призвал заморозить их, "как последних собак" перекрытием газа.

Видео дня

Об этом Тихонов в патриотично угаре заявил в комментарии порталу "ВсеПроСпорт". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина и ярый фанат войны против Украины добавил, что страна-агрессорка должна была давно перекрыть все ресурсы европейцам.

"Европейцы без России никуда не денутся. Если вам перекрыть газ, вы замерзнете, как последние собаки. Плюс ко всему – у вас остановится металлургия. Я бы уже давно это сделал, а у нас какие-то половинчатые решения. как, например, Чубайсу сняли арест с денежных средств в размере 50 процентов. Мы все время заостряем внимание на каких-то гадостях. У России это больное место – реагировать на гадости, и это является проблемой", – сказал Тихонов.

Ранее этот россиянин со словами "жаль, что они тогда их не добили под Прагой" высказал сожаление из-за того, что гитлеровская Германия не уничтожила чехов.

Как сообщал OBOZ.UA, 78-летний Александр Тихонов начал борьбу с выдуманными провокациями со стороны европейцев в случае возвращения представителей РФ в международные соревнования.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!