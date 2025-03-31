Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов отметился новыми оскорбительными высказываниями в адрес норвежских спортсменов. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина начал борьбу с выдуманными провокациями со стороны европейцев в случае возвращения представителей РФ в международные соревнования.

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В интервью порталу "ВсеПроСпорт" Тихонов с характерными для россиян агрессией и надменностью обозвал норвежцев отморозками, которые якобы придерживаются профашистских взглядов. Ярый Z-патриот добавил, что возвращение атлетов из РФ касается исключительно руководителей спортивных федераций.

"Пусть устраивают провокации, они же отморозки. Это же умалишенная публика. С одной стороны, это богатейшая страна, которая уделяет внимание благополучию народа. С другой стороны, это профашистская страна. Какое их вообще дело? Но вина во всем наша. Где мы показали зубы, где мы хоть в чем-то поучаствовали, чтобы исправить положение в биатлоне? Когда я был президентом СБР, не было никаких проблем. Все было обосновано", – сказал Тихонов.

Ранее этот представитель страны-агрессора устроил дикую истерику из-за отстранения одной из гимнасток из РФ и потребовал "разбомбить Киев".

Как сообщал OBOZ.UA, бывший биатлонист Александр Тихонов набросился с оскорблениями на спортсменов и функционеров из стран Балтии и Скандинавии, которые "портят нам жизнь".

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