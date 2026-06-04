Захарова заявила о незаменимости России и стала посмешищем в сети

Заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что мировой спорт невозможен без России, спровоцировало насмешки среди болельщиков. Пользователи напомнили, что крупнейшие международные турниры продолжают собирать полные стадионы и многомиллионную аудиторию даже после отстранения российских команд и спортсменов.

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Поводом для комментария Захаровой стало появление супруги российского вратаря ПСЖ Матвея Сафонова на поле после финала Лиги чемпионов с российским флагом, который она собрала из подручных материалов.

Представитель российского МИД назвала этот поступок "искренним порывом" и заявила, что российских спортсменов якобы "унижали" и не давали им выступать на международной арене.

В своем выступлении Захарова также раскритиковала западные спортивные структуры и заявила: "Без России мировой спорт невозможен". По ее словам, соревнования без участия РФ являются лишь попыткой "симулировать" спортивную жизнь.

Однако в комментариях под публикацией многие пользователи встретили эти слова с иронией. Один из болельщиков написал: "Ещё как возможен, четыре года уже как". Другой отметил: "Да вроде уже как пять лет все живут... и ничего".

Часть комментаторов указала на популярность европейского спорта. Пользователь, проживающий в Барселоне, рассказал о высоком спросе на билеты и переполненных аренах: "Минимальный билет на футбол от 300 евро и хрен купишь. Всё битком". В ответ другие участники обсуждения поддержали мысль, что крупнейшие турниры продолжают успешно развиваться без участия российских команд.

Некоторые высмеяли саму формулировку заявления Захаровой. "Когда все знакомые слова налепила в одно предложение", написал один из пользователей. Другой сравнил слова представителя МИД с пропагандистскими лозунгами, прокомментировав высказывание фразой: "От авторов: "Кому нужен мир, если в нём нет России".

Звучали и более жёсткие оценки. Один из комментаторов заявил: "Унижаете нас, жителей РФ, тут только вы", а другой резюмировал реакцию на слова Захаровой так: "Реальность: да всем пофиг".

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