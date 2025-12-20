Захарова прокомментировала 'смену гражданство' знаменитого украинского гимнаста-чемпиона

Вице-президент Украинской федерации гимнастики Стелла Захарова опровергла сообщения о якобы смене гражданства украинским гимнастом Радомиром Стельмахом. По ее словам, никакого перехода спортсмена в сборную Германии не происходит, а распространенная информация является искаженной.

Захарова подчеркнула, что Стельмах уже более трех лет живет и тренируется в Германии, однако это не имеет отношения к изменению его спортивного гражданства. Она объяснила, что речь идет исключительно о клубных соревнованиях и регламенте немецкой Бундеслиги, который позволяет спортсменам, постоянно проживающим в стране не менее трех лет, выступать наравне с местными атлетами.

"Принципиально важно понимать: речь идет только об участии в клубных соревнованиях Бундеслиги, а не о национальных списках или переходе в сборную Германии. Это стандартная европейская практика, которая не нарушает правил и не имеет никакого политического подтекста", — написала Захарова в Facebook, призвав СМИ проверять факты и не вводить общество в заблуждение.

Как сообщал OBOZ.UA, 20-летний гимнаст был включен в кадровый реестр спортсменов Немецкого гимнастического союза на 2026 год, что и стало поводом для слухов.

При этом с 2024 года Радомир Стельмах действительно не выступал за сборную Украины на международных стартах, однако, как подчеркнули в федерации, это не связано со сменой гражданства или спортивной принадлежности.

