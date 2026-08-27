"Задумываться о смене гражданства": звездный украинский гимнаст сделал громкое заявление после победы на ЧЕ

Чемпион Европы-2026 по спортивной гимнастике Назар Чепурный раскритиковал руководство национальной федерации (УГФ) за отсутствие поддержки спортсменов. 23-летний уроженец Черкасс признался, что готовился к первенству благодаря поддержке Германии и своих друзей.

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Об этом Чепурный написал на своей странице в социальной сети Facebook. Чемпион Юношеских Олимпийских игр 2018 года отметил, что УГФ не создала условий для подготовки сборной к Евро, которое состоялось в Загребе, и призвал не удивляться переходам украинцев в другие национальные команды.

"Из-за отсутствия надлежащих условий для подготовки полтора месяца назад я принял решение уехать в Германию, чтобы готовиться к ЧЕ. Все это время я неоднократно обращался в Министерство молодежи и спорта Украины и УФГ с просьбой о материальной поддержке тренировочного сбора. В ответ я получал "завтра". Зато Немецкая федерация гимнастики, узнав о моей ситуации, добровольно помогла мне с оплатой этого сбора. Очень жаль, что 900 евро на подготовку спортсмена к чемпионату Европы– это, оказывается, слишком много. А потом все удивляются, почему спортсмены начинают задумываться о смене спортивного гражданства", – поделился эмоциями Чепурный.

Отметим, что на Евро-2026 две золотых медали для Хорватии завоевал украинец Илья Ковтун. Ранее в интервью OBOZ.UA тренерка гимнаста Ирина Горбачева отмечала, что наша страна ничего не вложила в подготовку ее подопечного к ОИ-2024.

Как сообщал OBOZ.UA, Илья Ковтун назвал решение отказаться от украинского гражданства и перейти в сборную Хорватии самым сложным в карьере.

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