70-тысячный Олимпийский стадион в Риме устроил овации футболисту сборной Украины, скандируя его фамилию. Видео

Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик стал главным творцом победы своей команды в 35-м туре чемпионата Италии в Серии А. В матче против "Фиорентины" 27-летний футболист сборной Украины забил единственный и победный гол.

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Артем вышел в стартовом составе и провел на поле 77 минут. На последних секундах первого тайма после розыгрыша углового украинец удачно откликнулся на передачу узбека Ельдора Шомуродова и воткнул головой мяч в ворота де Хеа.

После этого удара вс 70 000 болельщиков, собравшиеся на Олимпийском стадионе в Риме вскочили со своих мест, устроив нашему соотечественнику овации. Вместе с диктором фанаты начали скандировать фамилию "Довбик".

После этой победы "Рома" набирает 63 очка и поднимается в турнирной таблице в зону Лиги чемпионов.

Как сообщал OBOZ.UA, в марте Довбик стал главным героем матча 30-го тура Серии A против "Лечче". 27-летний футболист сборной Украины обеспечил римлянам победу со счетом 1:0.

В апреле Артем получил награду EA SPORTS FC "Лучший игрок месяца" в чемпионате Италии по футболу.

Напомним, что Довбик перешел в "Рому" в августе 2024-го и с того момента остается ключевым игроком "волков". Он провел 44 матчах во всех турнирах, забив 17 голов и отдав 4 результативные передачи.

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