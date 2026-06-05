'Заберу ее с собой в могилу': Костюк высказалась о поражении россиянке в полуфинале Roland Garros и выступлении на турнире

Вторая ракетка Украины Марта Костюк осталось довольна своим выступлением на Открытом чемпионате Франции Roland Garros-2026. Теннисистка из Киева, несмотря на вылет в полуфинале от "нейтральной" Мирры Андреевой, подчеркнула, что провела две потрясающие недели в Париже.

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Об этом Костюк заявила во время пресс-конференции после матча. По словам нашей соотечественницы, для нее практически идеально сложился грунтовый сезон, в котором она добыла 17 побед подряд, а в матче с Андреевой абсолютно все складывалось в пользу россиянки.

"Что я возьму из этого года? Разумеется, свою серию. Я заберу ее с собой в могилу (смеется). Я очень довольна своим сезоном на грунте, всего одно поражение. Я бы никогда не поверила, если бы кто-то сказал мне это пару месяцев назад. Я никогда не забуду овации, которые я получила после своего матча в четвертьфинале. Это то, что я буду хранить в памяти вечно. Все, что могло сложиться в ее пользу, сложилось в ее пользу. Все, что не могло сложиться в мою пользу, не сложилось в мою пользу", – сказала Костюк.

Отметим, что благодаря выступлению Костюк и Элины Свитолиной Украина установила исторический рекорд на Roland Garros 2026 года.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, сколько заработали Марта Костюк и Элина Свитолина благодаря своему удачному выступлению на Roland Garros-2026.

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