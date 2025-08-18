УкраїнськаУКР
русскийРУС

"Забарный? Идеально": тренер ПСЖ оценил дебют футболиста сборной Украины

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
2,8 т.
'Забарный? Идеально': тренер ПСЖ оценил дебют футболиста сборной Украины

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике пришел в восторг от дебюта в составе команды украинского центрального защитника Ильи Забарного. Накануне подопечные испанского тренера стартовали с минимальной победы в Нанте в чемпионате Франции, а наш соотечественник провел на поле все 90 минут.

Видео дня

На послематчевой пресс-конференции Энрике похвалил свою команды за действия на поле, пишет ParisSG INFOS на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. Отдельно тренер ПСЖ оценил действия Забарного, который помог команде сыграть на ноль.

"Забарный? Идеально": тренер ПСЖ оценил дебют футболиста сборной Украины
"Забарный? Идеально": тренер ПСЖ оценил дебют футболиста сборной Украины

"Я очень рад. Первоочередной задачей было победить. Мы заслужили эти три очка, так как полностью контролировали ситуацию на поле. В первом тайме мы не создали много моментов, но это нормально в игре с соперником, который играет низким защитным блоком. Забарный? Его технические и физические данные идеальны для того стиля игры, который мне нравится. Он комфортно себя чувствует при работе с мячом. А без него он обычно выигрывает мячи. Он провел очень хороший матч", – сказал Энрике.

"Забарный? Идеально": тренер ПСЖ оценил дебют футболиста сборной Украины
"Забарный? Идеально": тренер ПСЖ оценил дебют футболиста сборной Украины

Отметим, что ПСЖ выиграл у "Нанта" 1:0 благодаря точному удару Витиньи в середине второго тайма. Забарный получил от статистических порталов оценку 6,80.

"Забарный? Идеально": тренер ПСЖ оценил дебют футболиста сборной Украины

Как сообщал OBOZ.UA, СМИ раскрыли детали отношений Ильи Забарного и вратаря сборной России Матвея Сафонова в ПСЖ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!