'Забарный? Идеально': тренер ПСЖ оценил дебют футболиста сборной Украины

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике пришел в восторг от дебюта в составе команды украинского центрального защитника Ильи Забарного. Накануне подопечные испанского тренера стартовали с минимальной победы в Нанте в чемпионате Франции, а наш соотечественник провел на поле все 90 минут.

На послематчевой пресс-конференции Энрике похвалил свою команды за действия на поле, пишет ParisSG INFOS на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. Отдельно тренер ПСЖ оценил действия Забарного, который помог команде сыграть на ноль.

"Я очень рад. Первоочередной задачей было победить. Мы заслужили эти три очка, так как полностью контролировали ситуацию на поле. В первом тайме мы не создали много моментов, но это нормально в игре с соперником, который играет низким защитным блоком. Забарный? Его технические и физические данные идеальны для того стиля игры, который мне нравится. Он комфортно себя чувствует при работе с мячом. А без него он обычно выигрывает мячи. Он провел очень хороший матч", – сказал Энрике.

Отметим, что ПСЖ выиграл у "Нанта" 1:0 благодаря точному удару Витиньи в середине второго тайма. Забарный получил от статистических порталов оценку 6,80.

