Двукратный чемпион Олимпийских игр Вячеслав Фетисов выразил абсурдную мысль о том, что международные организации должны извиниться перед российскими спортсменами за их отстранение. Депутат Государственной думы повторил традиционное максималистское требование страны-агрессорки, согласно которому она требует выступлений только с национальной символикой.

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Об этом Фетисов заявил в интервью пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина раскритиковал участие атлетов из РФ в мировых соревнованиях в так называемом нейтральном статусе и пожаловался на "изгнание" представителей РФ.

"Мы вернемся на международную арену только с флагом, гимном и с извинениями за то, что нам пришлось пережить во время изгнания. Но если кто-то из спортсменов хочет поехать выступать в унизительном статусе, то это их решение, их судьба, и с этим им жить. А вот официальная позиция спортивного руководства должна быть совершенно понятна – не соглашаться ради участия в соревнованиях ни на какие подачки, чтобы нас там не разводили. Такая позиция мне кажется унизительной", – сказал Фетисов.

Ранее главаря Кремля Путина высмеяли в сети после того, как он в очередной раз пожаловался на политизацию спорта, но потребовал проводить в стране показательные для Запада соревнования.

Как сообщал OBOZ.UA, Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова обвинила международные федерации в попытке "разорвать нашу нацию на две части".

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