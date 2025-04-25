'Хотят разорвать нашу нацию': чемпионка ОИ из РФ пожаловалась на заговор против России

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова обвинила международные федерации в попытке "разорвать нашу нацию на две части". Именно этим приспешница диктаторского режима Владимира Путина и депутатка Государственной думы объяснила условия допуска россиян к соревнованиям.

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Об этом Журова заявила в интервью порталу Sport24. Победительница Игр в Турине-2006 в конькобежном спорте пожаловалась на то, что россиян вынуждают устраивать споры вокруг необходимости выступлений под нейтральным флагом, а также призвала не осуждать атлетов, которые на это соглашаются.

"Нейтральный статус или флаг и гимн – выбор каждого спортсмена. От нас ждут, чтобы мы всем запретили и насильственно. Они ждут услышать от чиновников этот запрет. Но ни президент, и никто другой этого не делают. Они уже изводят нас всячески, чтобы это случилось. Но когда сами спортсмены отказываются, то это другая история, невыгодная им. Там хотят разорвать нашу нацию на две части, где одна за флаг и гимн и против нейтрального статуса, а другие, наоборот, считают, что Россия все равно остается в сердце у спортсмена даже при нейтральном статусе. Этим решением нас столкнули специально", – сказала Журова.

Ранее она выразила уверенность, что российских спортсменов вернут в международные соревнования и допустят на Олимпиаду-2026 только тогда, когда РФ подпишет мирное соглашение об окончании войны в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов выразил абсурдное мнение о том, что в мире должны извиниться перед россиянами за отстранение от международных турниров.

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