'Мы правы, остальные – дураки': Путина высмеяли в сети после жалоб на отстранение России в спорте

Кремлевский диктатор Владимир Путин в очередной раз повторил нелепый пропагандистский штамп о том, что россияне столкнулись с политизацией спорта, которая якобы и привела к их отстранению от международных турниров. Эти слова вызвали настоящие насмешки со стороны болельщиков.

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ЧТО СКАЗАЛ ПУТИН ОБ ОТСТРАНЕНИИ РОССИИ

Мы знаем, что происходит в современном спорте высоких достижений, в международных спортивных организациях, которые, по-моему, больше начинают заниматься политикой, во всяком случае ориентируются на текущую политическую конъюнктуру, а не отстаивают идеалы олимпизма.

Приглашайте сюда наших друзей, будем с ними работать, проводить соревнования, интересные, достойные, с хорошим вознаграждением, престижные. Соответствующим образом презентовать это нашим зрителям, любителям спорта и дать возможность любителям спорта во всем мире посмотреть, как у нас развивается физкультура и спорт.

Читатели портала Sports.ru откровенно посмеялись над главарем российского террористического государства. Болельщики напомнили, что Россия сама постоянно нарушает международные правила, в том числе и в спорте.

ЧТО ПИШУТ О СЛОВАХ ПУТИНА

Одни мы красивые и всегда во всем правы, остальные просто дураки и гадят нам в штаны!

Нашелся тоже олимпийский идеал. Символ честности и порядочности, сторонник честных выборов и открытых дебатов.

Давно пора смириться, что настоящие идеалы олимпизма, а именно дырки в стенах и допинг у 15-летних, есть только в одной России.

Главное не шалить с допингом! Европа и США грешат этим! Мы чисты! Всегда и во всем! Олимпиада в Сочи тому доказательство!

Вы тоже не отстаивали идеалы олимпизма, когда устроили из Сочи допинговую помойку.

Ура, скоро значит игры Дружбы посмотрим.

Напомним, в конце мая Россия официально лишилась первого места в медальном зачете Олимпиады-2014 из-за допингового скандала.

Как сообщал OBOZ.UA, лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина призналась, что никогда не сможет простить Россию и ее диктатора Владимира Путина за то, что сейчас переживает наша страна.

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